Tvůrce Xboxu přirovnal hraní k masturbaci. Málem ho to stálo místo

24. 1. 2022 16:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Pokud jste sledovali nedávno vydaný dokument Power On o vzniku a historii Xboxu, který Microsoft uvolnil na YouTube, určitě vám neunikla výrazná osobnost Seamuse Blackleyho. Tento herní veterán, který svou kariéru začal v Dreamworks Interactive prací na inovativní, ale ve výsledku hrozné akci Jurassic Park: Trespasser, je jedním z otců platformy Xbox. Jeho prořízlá ústa ho ale málem stála místo v kreativním týmu.

Redaktorka magazínu Bloomberg Dina Bass nedávno na Twitteru přirovnala hraní her k masturbaci v tom smyslu, že to děláme všichni, ale nikdo o tom nechce mluvit. Následně upřesnila, že cituje právě Seamuse Blackleyho, který měl tato slova pronést již v roce 2001. Blackley v reakci na tweet uvedl, že ho za to z Microsoftu málem vyhodili.

This quote nearly got me fired from Microsoft. https://t.co/d7ZTGKqTbi — Seamus Blackley (@SeamusBlackley) January 21, 2022

Blackley tato slova pronesl v rozhovoru krátce před uvedením konzole na trh. Citát se nakonec dočkal otištění v novinách East Side Journal, což pro některé konzervativní osobnosti ve firmě představovalo značný problém. Blackley vzpomíná, že tehdejší hlavy společnosti, Bill Gates a Steve Ballmer, si ho zavolaly na kobereček a dostal velmi důrazné kázání.

Nakonec nicméně k vyhazovu nedošlo a první Xbox dorazil na trh pod Blackleyho dohledem. Blackley firmu opustil až v roce 2002 ze své vlastní vůle, od té doby figuroval v celé řadě společností a startupů (a některé sám založil). Momentálně se na Twitteru baví sdílením informací o pečení chleba tradičními metodami.