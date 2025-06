Na Stellar Blade naváže anime divočina. Shift Up chystá východní fantasy

2. 6. 2025 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Jihokorejskému studiu Shift Up se daří. Dokonce natolik, že už chystá pokračování sci-fi akce Stellar Blade, které by mohlo vyjít koncem roku 2026. Nejde však o jediný projekt, který tým aktuálně vyvíjí. Vzhledem k úspěchu příběhu o vnadné androidce si může dovolit pracovat na ještě minimálně jednom, který začíná pomalu získávat konkrétnější kontury.

zdroj: vlastní video redakce

Hra se dříve skrývala pod krycím názvem Project Witches, což už však neplatí, jelikož společnost na oficiálních stránkách oznámila změnu na Project Spirits. Na webu si rovněž můžete prohlédnout první artwork, z něhož je jasné, že se tentokrát půjde cestou východní stylizace vycházející z mangy a anime.

Popis slibuje titul pro širokou plejádu platforem zaměřený na specifickou subkulturu. Celek se chvástá, že půjde o hru „špičkové“ kvality, která úspěšně naváže na dosavadní práci studia. Podpořit by je v tom měli získané zkušenosti, díky nimž jsou schopní vytvořit zajímavou značku, která osloví nespočet hráčů.

Na webu se objevilo i několik pracovních inzerátů, kde Shift Up hledá vhodné kandidáty na několik pozic od scenáristů, přes grafiky postav, po designéry úrovní. Ideální kandidáti by měli mít zkušenost s vývojem v Unreal Enginu 5, případně s tvorbou JRPG či titulů vycházejících z anime. Neztratí se ani předchozí vývoj her z otevřených světů, s velkými mapami či dungeony.

Z výše zmíněného lze očekávat, že by se Project Spirits mohlo podobat třeba tolik populární gača hře Genshin Impact. Mohlo by ale jít i o něco tradičnější JRPG s velkým světem. Jak to nakonec bude, bychom měli zjistit v průběhu roku 2027, kdy by výsledná hra pod zatím neznámým oficiálním názvem měla vyjít.