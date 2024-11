Na Steamu odstartoval týden věnovaný českým a slovenským hrám

12. 11. 2024 14:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Začal již pátý ročník Czech & Slovak Games Week. Týden věnovaný českým a slovenským hrám můžete oslavit nákupy více než 300 zlevněných titulů v digitálních obchodech Steam a GOG. Slevová akce běží do 18. listopadu, kdy hry můžete pořídit až s 90% slevou.

Výhodnější nákupy doprovodila také speciální prezentace CZ & SK Direct Showcase, na které se představilo víc než čtyřicet her, včetně dvojice slovenských titulů s datem vydání v tomto týdnu: Příběhové kyberpunkové RPG HeistGeist, které vyšlo už včera, taktická strategie Forgotten but Unbroken pak vychází v pondělí.

zdroj: Doublequote Studio zdroj: Foto: se svolením Centurion Developments / Forgotten but Unbroken

Z českých luhů hájů se pak můžete pustit do rozsáhlého rozšíření pro 1428: Shadows over Silesia. Tourney at the Bear Rock se zaměřuje na rytířské turnaje, konkrétně vás zavede na hrad Pernštejn. Včera vyšla také textová adventura Vesmír nezná vyvolených, stejně jako 3D plošinovka Wonder Ball.

zdroj: DSI Softworks zdroj: Adrián Šiška

Survival Robinson Crusoe od českého studia Infilope Games na motivy oblíbené knihy spisovatele Daniela Defoea pak můžete vyzkoušet alespoň v demoverzi. Čeká na vás průzkum prostředí, hledání potravy a snaha přežít nepříznivé přírodní vlivy, ale i nepříliš přátelské původní obyvatele ostrova. Plná verze by měla vyjít během druhého čtvrtletí příštího roku na PC.

Demo obdrželo také akční roguelike Chaos Caster, které vyjde už na začátku 2025. Na 21. ledna je potom naplánované vydání drsného slovenského survivalu Jötunnslayer: Hordes of Hel, které k mixu akce a roguelike míchá ještě severskou mytologii.

zdroj: Lukáš Osouch zdroj: Grindstone

Na začátek příštího roku se chystá také thriller Radiolight, zasazený do 80. let v malém americkém městečku, kam se v roli bývalého policisty vydáte rozkrýt dávné tajemství. Díky přítomnosti vysílačky a možnosti ovlivňovat příběh mi trochu evokuje potenciální českou verzi Firewatch.

zdroj: Iceberg Interactive

Zabijáčtí polštářci Bulánci pak představili nové prostředí nazvané Battlefield, po delší době o sobě dalo vědět také Matcho, které kombinuje formát spoj3 se střílečkou. Připomněla se také Silica, která svůj předběžný přístup rozšiřuje o režim Siege, slovenská oddechovka Preserve či středověký survival Middle Ages: Peasants & Knights.

zdroj: SleepTeam zdroj: FiolaSoft Studio

Populární párty hra Krycí jména se dočká své videoherní adaptace. Brněnská střílečka Gray Zone Warfare pak jen krátce upoutalo na svůj hlavní stream, který chystá na čtvrtek. Záznam z celé konference můžete zhlédnout níže: