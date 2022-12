Na Steam míří další starší hry od Ubisoftu: Watch Dogs Legion a Immortals Fenyx Rising

14. 12. 2022 14:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ubisoft se v roce 2019 rozhodl, že ke svému životu nepotřebuje Steam. Od té doby vycházely hry tohoto francouzského vydavatele jen v Epic Games Store a v domácím launcheru Ubisoft Connect, což už opět neplatí od letošního 6. prosince.

Tehdy se totiž Ubisoft slavnostně vrátil na Steam s trojicí již vydaných her – Assassin's Creed Valhalla, Anno 1800 (které na Steamu bylo ještě před vznikem „epické“ exkluzivity) a Roller Champions. První dvě jmenované jsou až do 5. ledna k mání v 67% slevě za 20 eur, zatímco Roller Champions jsou free-to-play.

Z původního oznámení návratu na Steam nebylo zřejmé, zda se do obchodu vrátí i další starší hry a jak to bude s chystanými novinkami jako Skull & Bones, Assassin's Creed Mirage či Avatar: Frontiers of Pandora. Na druhou otázku odpověď stále nemáme, ale vypadá to, že katalog již vydaných her od Ubisoftu se na Steamu bude pozvolna rozšiřovat.

Již zítra se budete moct pustit do vynikajícího „zeldovsko-genshinového“ RPG Immortals Fenyx Rising, které bohužel tak trochu zapadlo, i když si pozornost rozhodně zaslouží. 26. ledna bude následovat v pořadí pátá hra v nové vlně steamových vydání, kterou bude velké zklamání jménem Watch Dogs: Legion.

V případě těchto dvou her ještě nebyla oznámená cena, ale dá se předpokládat podobný přístup jako u předchozích dvou, tedy slušná počáteční sleva. Je ale otázka, zda hra Watch Dogs: Legion není i za těch 20 eur pořád až příliš drahá…