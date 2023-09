Na novém Zaklínači pracuje přes 250 lidí, Phantom Liberty bude jediné velké DLC pro Cyberpunk

1. 9. 2023 11:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

S blížícím se datem vydání dlouho očekávaného DLC Phantom Liberty pro futuristické RPG Cyberpunk 2077 se postupně mění i priority v polském studiu CD Projekt Red. Tou největší bude další hra ze série Zaklínač. Na projektu s krycím jménem Polaris pracuje kolem 260 vývojářů, což je zhruba třetina všech developerů ve firmě. Vyplývá to z finanční zprávy CDPR za první pololetí letošního roku.

Co ve zprávě neuvidíte, je pevné potvrzení toho, že Phantom Liberty bude definitivně poslední přídavek Cyberpunku 2077. Není to žádná šokující novinka, ale někteří akcionáři si mysleli, že skvělé prodeje a mediální zájem o DLC by mohlo vedení firmy zviklat, aby ze značky vydojili nějaký ten dolar, euro či zlotý navíc.

„Už jsme dlouho rozhodnuti, že nebude druhé ani třetí rozšíření. A nemá to co do činění s čísly nebo jak jsme spokojeni s prodeji. Abych byl upřímný, jde o technologické rozhodnutí, protože Phantom Liberty je poslední titul, který vyvíjíme na Red Enginu. Všechny další hry v dohledné budoucnosti budeme dělat v Unreal Enginu,“ uvedl v rozhovoru pro Videogames Chronicle šéf pro rozvoj podnikání Michał Nowakowski.

Phantom Liberty vychází 26. září na PC, Xbox Series X/S a PS5. S přídavkem se výrazným způsobem změní i základní hra.