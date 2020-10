My Time at Sandrock příští rok naváže na úspěšné simulační RPG My Time at Portia

28. 10. 2020 7:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

My Time at Portia bylo milé RPG simulující život občanů městečka 300 let po apokalypse. Ve hře jste zdědili stavení, které jste postupně rozšířili o políčka a výrobní zařízení. Život nového obyvatele Portie jste trávili craftingem a bojem v dungeonech, zatímco jste plnili úkoly pro měšťany. A v podobném duchu se ponese i pokračování My Time at Sandrock, ve kterém se vydáváte do pouštního, mnohem víc zbídačeného titulního města.

Přijímáte roli stavitele po odchodu vašeho předchůdce do důchodu. Jste tedy pověřeni rekonstrukcí zdejší osady, která je na pokraji krachu. S pomocí toho mála surovin, které se v poušti dá najít, obnovíte ruiny budov a postupně nakopnete zdejší ekonomiku.

Pomohou vám s tím sofistikovaná zařízení, která si vyrobíte na vlastním pozemku. Než se dokončí výroba důležitých komponent pro rekonstrukci města Sandrock, můžete trávit čas obděláváním vlastní zahrádky a vydělat si pár korun prodejem vypěstovaných plodin či z nich uvařených jídel.

My Time at Sandrock bude mít předělaný soubojový systém, ve kterém budete přepínat mezi bojem nablízko a na dálku. Tvůrci mnohem víc zapracovali na příběhu a vykreslení postav, kterých bude mnohem víc včetně několika tváří z My Time at Portia. Jejich příběhy odhalíte na ploše několika stovek vedlejších úkolů, což zavání obyčejností, ale třeba nás studio Pathea Games ještě překvapí.

zdroj: Pathea

Pokračování zní jako vylepšené totéž, což je ale dobrá zpráva pro všechny fanoušky původní hry, která fungovala zkrátka skvěle. Nicméně jedna opravdu velká změna by se nakonec přeci jen našla. Je jí kooperativní multiplayer na speciálních mapách. Rekonstrukce ve víc lidech by nemusela být až tak vyčerpávajícím úkolem.

Tvůrci vybírají finanční prostředky na vývoj My Time at Sandrock na Kickstarteru, přičemž cílovou hranici 100 tisíc dolarů pokořili za noc. V plánu je early access, který odstartuje 31. března 2021 na Steamu a plná hra by měla dorazit na jaře v roce 2022 i do dalších PC obchodů. V létě téhož roku se ještě rozšíří na platformy PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S a Switch.