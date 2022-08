MultiVersus ještě pořádně nevyšel a už ho hraje 10 milionů lidí

11. 8. 2022 12:02 | Novinky | autor: Pavel Makal

Bojovka MultiVersus se na první pohled inspiruje ve slavné značce Smash Bros., ovšem místo legendárních postav z her od Nintenda v ní vystupují neméně proslulí hrdinové filmů a seriálů z portfolia společnosti Warner Bros. Free-to-play hra za sebou ještě nemá ani ostrý launch, už nyní si ale získala srdce milionů uživatelů.

Ačkoli jsou bojovky oproti 90. letům minulého století spíše okrajovým žánrem, MultiVersus ukazuje, že s dostatečně zajímavým konceptem a vstřícnou vstupní investicí (která může být nulová) lze i v tomto žánru dosáhnout zdánlivě nepředstavitelného úspěchu. MultiVersus ještě ani neopustil betu a už si jej zahrálo 10 milionů hráčů.

Informace nepochází z oficiálních zdrojů, nýbrž z webu Tracker.gg, podle kterého hra za tři týdny od spuštění beta testu nasbírala napříč platformami 10 768 617 aktivních účtů a stále roste. Obří popularita zřejmě překvapila i samotné tvůrce, kteří z blíže nespecifikovaných důvodů na neurčito odložili start první sezóny, která měla do hry doplnit postavu Mortyho z populárního seriálu Rick a Morty.

V MultiVersu proti sobě může stát Batman a Shaggy z animovaného seriálu Scooby Doo, Arya Stark může dát na frak Finnovi z Adventure Time a na Twitteru sílí hlasy, které se dožadují zařazení Waltera Whitea alias Heisenberga z Breaking Bad, na což údajně vývojáři neříkají rezolutní ne.

Uvidíme, do jakých výšin se MultiVersu podaří vystoupat, pokud tedy nejde jen o letní bublinu, která rychle splaskne. Poměrně nadšené dojmy z hraní od Zbyňka Povolného ale naznačují, že by to mohlo být opravdu dobré.