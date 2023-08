Multiplayerová střílečka Hyenas předvádí nový trailer a láká do bety

17. 8. 2023 13:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Jak bude vypadat budoucnost? Nastane utopie? Zavrhneme konflikt a napneme potenciál lidstva směrem k objevům a novým obzorům? Ne, budeme si navzájem krást figurku ježka Sonica a balit se u toho do pěny. Právě tuhle spektakulární vizi se chystá představit multiplayerová loupeživá extraction střílečka Hyenas od Creative Assembly (konkrétně od týmu, který pracoval na Alien: Isolation).

Ve hře bude soupeřit pět tříčlenných týmů a kolbištěm se stanou vesmírné koráby s proměnlivou (a místy neexistující) gravitací. Cílem je sejf plný pokladů nevyčíslitelné hodnoty (správně, to je ona figurka ježka Sonica) a v cestě za pohádkovým bohatstvím vám nebudou stát jen ostatní skupinky hráčů, ale i počítačem ovládané osazenstvo samotné lodi, kterému se samozřejmě vaše snažení pranic nezamlouvá.

Tvůrci zveřejnili novou upoutávku (ke zhlédnutí výše) a my se tak můžeme podívat, jak bude tahle divočina vypadat v pohybu. Trailer nicméně nic moc vzrušujícího nepředvádí, zřejmě nejzajímavější je jedna postava, která silně připomíná podivnou sci-fi verzi Amy Winehouse, jinak je k vidění jen sekvence vcelku obyčejně působících přestřelek a poletování. Ale kdo ví, jako občasná oddychovka by to možná fungovat mohlo.

Stále nicméně není úplně jisté, s jakou monetizací se hra pokusí o zteč hráčských peněženek. Tvůrci loni těsně po oznámení vývoje tvrdili, že Hyenas nebudou free-to-play. Jenže když se akcionáři nedávno při prezentaci čtvrtletních finančních výsledků ptali mluvčích Segy, která hru vydává, odpověď byla nejasná a mlživá: Sega označila Hyenas za „náročný titul“ (tedy ve smyslu „nevíme, co s tím“) a zmínila, že se jeho obchodní model ještě mění a upravuje.

Sami můžete zjistit, která doopravdy bije, protože tvůrci také ohlásili sérii beta testů. Stačí zamířit na kartu Hyenas na Steamu, požádat o přístup a doufat, že si vás vývojáři vyberou. Hotová hra by měla dorazit ještě letos a míří na PC a starou i současnou generaci konzolí.