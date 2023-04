Multiplayer Call of Duty: Modern Warfare II bude týden zdarma

19. 4. 2023 11:43 | Novinky | autor: Jan Slavík

Call of Duty je jedna z nejsilnějších značek v celém herním průmyslu a prakticky neexistuje hráč, který by ji neznal alespoň podle jména. Prozatím poslední díl Modern Warfare II z loňského roku navíc zaznamenal rekordní start, když během týdne utržil bezmála miliardu dolarů, čímž se rovnou stal i jedním z nejvýdělečnějších artiklů roku celého zábavního odvětví. Hru od té doby pravidelně vídáme v žebříčcích nejprodávanějších titulů, vydělává těžké peníze, a zdálo by se proto, že žádné propagační akce vlastně ani nepotřebuje.

Jedna taková se ale přesto chystá. Ve hře totiž minulý týden začala třetí sezóna, která hráčům dodala několik nových map a herních módů. A pokud jste občas pocítili nutkání vyzkoušet, co na tom vlastně ta masa věrných vidí, ale nikdy jste se neodhodlali, budete mít možnost, protože společnost Activision ohlásila, že u příležitosti spuštění nové sezóny bude multiplayer v Modern Warfare II týden k vyzkoušení zdarma. Nedostanete sice všechno, co majitelé hry, ale i tak toho bude dost.

Osahat si můžete třeba staronový mód Gunfight, který si veteráni budou možná pamatovat z prvního oprášeného Modern Warfare z roku 2019. Jedná se o souboj dvojic s náhodně vylosovanou výbavou, který probíhá ve formátu šesti kol. K dispozici má čtyři mapy – Alley, Blacksite, Exhibit a Shipment.

Krom toho půjde zamířit i jinam, třeba do klasického 6v6 v módech Team Deathmatch, Hardpoint, Domination, Kill Confirmed, Grind, Gun Game, Infected, One in the Chamber či All or Nothing. Tam si budete moci zkusit nejen novou mapu Pelayo's Lighthouse, která vás nechá střílet hlavy na bouří zmítaném ostrůvku, ale i pět dalších map. K dispozici budou i bitevní módy Ground War a Invasion s mapou Santa Seña.

Pokud vás z toho všeho začal svrbět prst na spoušti, chystejte se na dnešních 19:00, kdy bezplatný týden začne. Akce končí 26. dubna opět v sedm hodin večer.