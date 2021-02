Mrtvý brouk je dobrý brouk. Podívejte se na video ze Starship Troopers: Terran Command

2. 2. 2021 16:25 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Starship Troopers: Terran Command jsou realtimovou strategií se survival prvky zasazenou do univerza kultovního devadesátkového filmu režiséra Paula Verhoevena Hvězdná pěchota, inspirovaného stejnojmennou knihou Roberta A. Heinleina. Pod taktovkou vydavatelství Slitherine na ní pracuje studio The Aristocrats, tvůrci poměrně uznávané strategické série Order of Battle.

Nová herní Hvězdná pěchota se loni měla dočkat svého vydání, ale místo toho došlo na odklad a dlouhé ticho před bouří. Tou je nový trailer, samozřejmě v duchu propagačních videí lidského hnutí proti arachnidům, a také zveřejnění detailů o singleplayerové kampani.

Příběh začne podobně jako ve filmu útokem na Klendathu, odkud jsou lidé nuceni se stáhnout, a sestávat bude celkem z 21 misí. Zlí brouci mají samozřejmě obří přesilu a Slitherine rovnou dodává, že budou tak trochu „podvádět“ a bude jich takřka neomezené množství, aby vás Terran Command donutilo se neustále bránit. Mimo kampaně hra obsahuje také několik skirmish módů s vlastními mapami.

Podle oficiálního popisku se máte připravit na „odřezávání končetin, výstřiky tělesných tekutin, odlétávající kusy těl, vyděšené výkřiky a brodění záplavou těl“. Lahodné. V duchu filmu mají děsivé scény z bojiště podivně kontrastovat s nadšenými pluky vojáků natěšených na smrt a ochotných dělat tu svou část.

Strategie Starship Troopers: Terran Command zatím nemá konkrétní datum vydání, dorazit by měla někdy v druhém čtvrtletí aktuálního kalendářního roku (tedy mezi 1. dubnem a 30. červnem 2021).