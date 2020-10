Mount & Blade II: Bannerlord upravuje perky a přidává nové mapy

13. 10. 2020 11:10 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Copak to bublá pod poklopem kotle, v němž se vaří Mount & Blade II: Bannerlord? No přece nový update, kterým se simulátor středověkého drancíře opět posouvá o kousíček blíž plné verzi. Autoři se tentokrát zaměřili především na perky a mapy.

Tak tedy nejprve ty perky, neboli schopnosti, které si odemykáte se získanými zkušenostmi. Však to znáte, odstřelíte lukem pár banditů a žjova, najednou vaše headshoty dávají o 30 % větší poškození!

Problém byl, že ne všechny perky fungovaly, a to zkrátka proto, že do hry nebyly implementované. To se postupně mění, zapracování perků je pro autory prioritou a jednotlivé stromy by se měly v nejbližší budoucnosti začít pěkně vyplňovat, ale do té doby jste odkázáni na nesmírně užitečnou fanouškovskou stránku Bannerlordperks.com.

Ta vám zcela přehledně ukáže, jaké schopnosti už fungují a jaké byste prozatím měli ignorovat. A platí to nejen pro jednotlivé schopnosti, ale i pro celé stromy: Kupříkladu dovednostní větve Scouting, Tactics, Roguery nebo Engineering nemají implementovaného vůbec nic. Je docela užitečné tohle vědět, než v nich utratíte drahocenné bodíky.

A vědět byste měli i to, že Calradie je čím dál tím pestřejší. Vývojáři usilovně pracují na nových „scénách“, tedy v podstatě mapách, které vás přivítají, když vstoupíte do vesnice, do města nebo do bitvy.

Novinkou je pětice imperiálních vesnic posetých krásnými břízami, takže byste neměli vídat pořád jednu a tu samou byzantskou vísku. No a přichází taky dvojice multiplayerových map do módu Kapitán, pokud preferujete bojování proti živým hráčům.

Z menších dodatků autoři vypichují lepší organizaci uložených her, která znamená, že teď už by více rozjetých kampaní nemuselo působit takový zmatek v uživatelském rozhraní.

A za mě ještě důležitější novinkou je „rychlý rozhovor“ ve městech – můžete si s někým promluvit okamžitě, hned, jen s generickým pozadím, aniž by se načítala městská scéna. Což pochopitelně eliminuje spoustu otravných miniloadingů, které úspěšně rozbíjejí tempo bezstarostného toulání po válkou rozervané krajině.

Ačkoliv jde už teď o prvotřídní zábavu, vývoj Bannerlordu rozhodně není ani zdaleka u konce a o budoucích updatech vás budeme informovat. Který přídavek se vám zamlouvá nejvíc a na čem by autoři měli pracovat dál? Dejte nám vědět v komentářích nebo na Discordu.