Mortal Kombat 12 vyjde letos. Warneři to oznámili mezi řečí

Křupání kostí a trhání šlach v sérii brutálních bojovek Mortal Kombat bude mít letos pokračování s číslovkou 12. A jeho ohlášení rovnou může získat cenu za zatím nejobskurnější oznámení roku. Jen tak mezi řečí ho totiž zmínil viceprezident Warner Bros Discovery, Andrew Slabin, během finančního meetingu s investory.

„Uvidíte toho od nás letos mnohem více. Například vysoce očekávané Mortal Kombat 12 a Suicide Squad: Kill the Justice League. Obě hry jsou plánované na letošní rok a předpokládáme u nich ambiciózní prodeje,“ uvedl Slabin.

