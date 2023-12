Modifikace oživuje čtvrtstoletí starého Thiefa

5. 12. 2023 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Praotec 3D stealth akcí Thief: The Dark Project díky příkladné péči fanoušků znovu ožívá. Modifikace s názvem Thief: The Black Parade je líbesbríf prvním dvěma dílům simulátorů kleptomana a do temných barev plížení ve stínech přimíchává ještě trochu té příkladné práce zručných modderů. Na ukázku k vydání se můžete podívat výše.

Tentokrát neobléknete černý plášť zkušeného mistra zlodějů Garretta, nýbrž se chopíte Huma. Přestože je mu zlodějské umění cizí, jde pořád o nebezpečného a tvrdého kriminálníka, který se nebojí si ušpinit ruce. Vrátíme se zpátky do kulis steampunkového Města, v nichž jsou stíny vaším přítelem a světlo vaší nemesis.

Autoři Thief: The Black Parade doporučují disponovat znalostí událostí Thief: The Dark Project a Thief II: The Metal Age. Jejich pocta totiž na oba díly bohatě odkazuje a skrývá nejedno pomrknutí. Kromě nových úrovní se ale citelně změnila i hratelnost.

Především, jak už jsem zmiňoval dříve, Hume není žádný lidský stín, takže vás strážní dokáží odhalit i v perfektní tmě. Na druhé straně některé úpravy hratelnosti zase hru trochu zjednodušují a podbízejí se logice. Třeba závěsy můžete odhrnout a není je hned nutné párat dýkou, chůze po řetězech a trubkách není tak hlasitá jako po normální kovové podlaze a vodní šípy dokáží po zdech šířit mech.

Nějaké to kolečko navíc k před 25 lety revoluční AI dostanou i sloužící a stráže. Dokáží například znovu rozsvítit zhasnuté lampy. Modifikaci si můžete stáhnout ze stránek ModDB a vrátit se ke kořenům stealth akcí v nových kulisách.