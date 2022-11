Modifikace Hra o trůny pro Crusader Kings III ukazuje první pořádné záběry z hraní

8. 11. 2022 14:00 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Na modifikaci A Game of Thrones pro výbornou středověkou strategii Crusader Kings III čekám jak nejmladší královský syn na náhlou epidemii cholery v paláci. Historická Evropa mezi 9. a 15. stoletím se přemění na Západozemí známé ze ságy Píseň ledu a ohně – a po letech čekání už by to nemuselo být za dlouho.

Vývojářský tým vydal nové, víc než půlhodinové video, ve kterém předvádí to, co je zatím hotové, a to včetně některých úplně nových mechanismů. Nečeká nás pouhý reskin, kde by se z Kapetovců stali Baratheoni – mod se do značné míry bude chovat jinak než základní hra.

První a prozatím jediné startovní datum, které vývojáři zpřístupní, je Robertovo povstání, které z Železného trůnu svrhlo dynastii Targaryenů. Vy ale nemusíte hrát jen za Roberta, Aeryse, Tywina Lannistera nebo některého z jiných „skutečných“ lordů – klidně můžete oživit některý ze zaniklých rodů a zkusit dovést ke slávě například Blackfyry nebo zničené Reyny.

Protože v Západozemí se intrikaří, jak to jenom jde, v modu si budete moct vybudovat vlastní špiónskou síť, která vám do ouška šeptne nejedno přísně střežené tajemství. Co byste například udělali s vědomím, že Jaime a Cersei Lannisterovi k sobě chovají jiné než jen striktně sourozenecké city?

Nová mechanika Struggle (Zápolení), která byla představena v datadisku Royal Court, bude v modifikaci využita hlavně na dalekém severu. Na obrovské Zdi totiž Noční hlídka bojuje proti Divokým – sice nemůže přímo dobývat jejich državy, ale dokáže vhodně prováděnými výpady ochromovat případné kandidáty na Krále za Zdí. Pokud by se některý náčelník jejich mečům vyhnul a dokázal kmeny zorganizovat do jedné armády, Černý hrad by měl problém…

I další části Západozemí jsou adekvátně reprezentované, například extrémně důležité tepny infrastruktury v podobě královských cest nebo Šíje, kde se na vás z bažin vrhnou nečekaní nepřátelé, pokud se odvážíte sejít ze stezky. Nebude jednoduché coby jižanský vládce dobýt Sever!

Moc hezky vypadá i mechanika Královské gardy, kam můžete jmenovat nejlepší rytíře z celé říše a následně jim rozdat konkrétní rozkazy. Lord velitel je vlastně takový druhý maršál a může plnit podobné úkoly, ostatní dokážou vést armády nebo strážit konkrétní členy královské rodiny, čímž radikálně zvýší jejich odolnost vůči nepřátelským úkladům.

No a co je asi nejdůležitější: Modifikace umí pracovat s konceptem Sedmi království. I když dojde k občanské válce, i když se začnou lordové bouřit proti svým lenním pánům, po období násilí přijde (aspoň většinou) opětovné sjednocení. Na Železný trůn, případně na stolec některého z význačných lordů, může usednout nový vznešený zadek (třeba pocházející z jiné dynastie), ale soustátí žije dál.

zdroj: Foto: CK3AGOT

Vývojáři se brzo, během příštích několika týdnů, chystají zprovoznit uzavřenou betu a postupně ji otevírat, dokud nepřijde plná otevřená beta – tu budou tvůrci považovat za oficiální datum vydání. Kdy to bude, je ještě brzo odhadovat, ale už teď se každopádně můžeme těšit, protože to, co moddeři ukázali, vypadá skvěle.