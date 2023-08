Modifikace do Baldur's Gate III zaznamenaly už přes milion stažení

10. 8. 2023 8:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

RPG opus Baldur's Gate III od studia Larian sice vyšel teprve před několika dny, ale seznam stáhnutelných modifikací na serveru Nexusmods už čítá úctyhodných 23 stránek, což se v celkovém součtu rovná zhruba sedmi stovkám úprav. Je ale samozřejmě potřeba nezapomínat, že mody se začaly objevovat už v průběhu předběžného přístupu. Dohromady pak ke dnešnímu dni zaznamenaly už přes milion stažení.

Abych se přiznal, docela mě to překvapuje. Vnímám jako samozřejmost, že se hra napoprvé přeci zažívá v původní podobě, přesně tak, jak ji tvůrci zamýšleli a vyrobili, a o modech se přemýšlí nejdřív při druhém průchodu. Je nicméně evidentní, že existuje početná množina hráčů, kteří se něčím podobným nehodlají zatěžovat a modifikují, co hrdlo ráčí. Nebudu soudit, každému, co jeho jest!

Tohle zvolání by se mimochodem dalo příhodně aplikovat i na samotnou nabídku modů. Nejstahovanější je nepříliš překvapivě utilita, díky které mohou fungovat ostatní modifikace, ale pak už je nabídka pestrá, až oči přecházejí. Velký zájem panuje o sadu úprav Unleashed od uživatele s přezdívkou Mharius, které různým rasám a povoláním přidávají další dovednosti a pasivy.

Řadu hráčů také zaujala možnost dotáhnout multiclass postavu až na level 20 a z enormního zájmu se může těšit i úprava, která přidává desítky vynechaných kouzel z páté edice D&D a zároveň vrací ta, která si Lariani upravili, do původní stolní podoby. Hned dvacet tisíc lidí pak chce rychlejší získávání zkušeností do levelu 6, což umožňuje mod What Doesn't Kill You Gives You XP. A obdobně populární jsou i další zlehčováky jako neomezené odpočívání či nastavitelný váhový limit hrdinských inventářů.

Na své si však přijdou i labužníci s trochu specifičtějšími chutěmi: Sada nových účesů je jedna věc, ale pokud vás třeba bytostně irituje, že dámy v Baldur's Gate III nosí moc kalhot, a máte neovladatelné nutkání jim obléct sukně, můžete. A ano, samozřejmě, neslušné verze zbrojí a další svlékací vylomeniny jsou k nalezení také.

Jak to máte vy? Též máte mentální zábrany modovat hru před prvním dohráním „na vanilku“, nebo vás nic podobného netíží a upravujete zfleku?