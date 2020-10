Mód battle royale už se probojoval i do definitivní edice Age of Empires II

29. 10. 2020 11:13 | Novinky | autor: Patrik Hajda

14. listopadu tomu bude rok od vydání skvělé definitivní edice kultovní strategie Age of Empires II. A tvůrci se rozhodli oslavit první výročí hry, jejímuž originálu je už 21 let, ve velkém stylu. Příští měsíc vyjde update, který přidá několik vítaných funkcí včetně nového multiplayerového módu nazvaného výmluvně battle royale.

V tomto režimu se na mapu náhodně rozhodí až 16 hráčů, kterým bude do začátku svěřeno několik vojáků. S těmi začnou prozkoumávat mapu a zabírat vojenské a těžební budovy, aby se jejich řady co nejrychleji rozšiřovaly. Budovy byste neměli nechávat nehlídané, aby vás o ně nepřipravili soupeři.

Nicméně ostatní hráči nebudou vaší jedinou hrozbou. Po krku vám půjdou i počítačem ovládané armády a nemůže chybět ani ikonický smršťující se kruh ženoucí všechny hráče na jedno místo a spalující vše, co zůstane za jeho hranicemi.

Druhou novinkou je mód quickplay, jehož účelem je dostat vás bleskurychle do jakéhokoliv nehodnoceného zápasu s jiným hráčem skrze matchmaking. Update dále předělá uživatelské rozhraní, což by mělo vyústit v přehlednější meníčka.

Tvůrci zatím neprozradili přesné datum vydání updatu pro Age of Empires II: Definitive Edition, ale specifikovali alespoň, že se tak stane příští měsíc. Nejpříhodnější by bylo vydat update vyloženě na výročí hry, tedy 14. listopadu.

Co říkáte battle royale v téhle klasice? Dává vám to smysl, nebo zde takové novoty nemají co dělat?