Mobilní Monument Valley 2 dostává po letech novou kapitolu

16. 10. 2021 10:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Čtyři roky poté, co brilantní kombinace logických hádanek a umění Monument Valley 2 vyšla na iOS a Android, dostává mobilní hra od Ustwo Games novou kapitolu v rámci bezplatného updatu. Čtveřice scén s názvem Ztracený les vznikla coby příspěvek do zeleného game jamu společnosti Playing for the Planet na podporu pralesů.

Vývojáři tím hráče chtějí popíchnout k podpisu petice Play4Forests, iniciativy OSN, která upozorňuje na důležitost zachování a obnovování lesů jakožto klíčové součásti ekosystémů v rámci boje s klimatickou krizí.

Ustwo Games od roku 2019 pracují na pokračování, zatím ale kromě oficiálního oznámení o Monument Valley 3 další informace nemáme. Režisér Patrick Osborne zároveň ve spolupráci s Paramount Pictures pracuje na hrané filmové adaptaci.