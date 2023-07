Mobilní Just Cause zavírá krám

5. 7. 2023 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Vzpomene si ještě vůbec někdo na to, že v roce 2020 Square Enix oznámilo Just Cause: Mobile? Pravděpodobně nikoliv. I proto společnost po dlouhé době tápání nakonec oznámila, že vývoj hry končí a titul byl již stažený z obchodů Google Play a App Store (za informaci děkujeme VGC).

„S velkým smutkem oznamujeme konec vývoje Just Cause: Mobile. Od zítřejší dne, 3. července 2023, se hra již nebude objevovat v digitálních obchodech. Nikdy není snadné zveřejnit oznámení tohoto druhu, zejména kvůli všem fanouškům, kteří na vydání čekali. Vězte ale, že si upřímně vážíme podpory, kterou jste projevili,“ komentuje konec cesty Anne-Lou Grosbois-Favreau, vedoucí značky Just Cause.

Kromě hry byly z internetu taktéž odstraněné účty na sociálních sítích a oficiální webové stránky. Favreau současně doplňuje, že všichni zákazníci, kteří si do hry zakoupili prémiovou měnu v podobě modrých diamantů, měli být odškodněni v plné výši jejich útraty.

Mobilní spin-off výbušné série, která v posledních letech povážlivě ztratila na svém lesku a slávě, chtěl přinést frenetickou akční hratelnost v otevřeném světě z izometrického pohledu, kterou byste si mohli užívat i na cestách. Navíc lákal na plnohodnotnou příběhovou kampaň i několik multiplayerových režimů až pro 30 hráčů.

Vývoj ale nešel úplně podle představ. Původně měla hra vyjít už v roce 2021, což se stalo pouze částečně. Dočkala se totiž regionálního předběžného přístupu v Singapuru. V následujících měsících se počet trhů, na kterých tato předběžná verze byla dostupná, rozšířil, ale vývoj neustále zatěžkávaly různé odklady.

Situace vyvrcholila odkladem na dobu neurčitou během konce minulého roku, který vedl k tomu, že v únoru byl ukončený předběžný přístup pro všechny dříve dostupné regiony. A nyní už víme, že to nebylo kvůli tomu, aby se tvůrci mohli plně zaměřit na tvorbu, nýbrž za to může ukončení prací. Fanoušci si proto musí počkat až na chystaný nový plnohodnotný díl.