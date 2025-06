MMO Dune: Awakening prodalo milion kopií a mění endgame

24. 6. 2025 10:45 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Funcom vyslyšel prosby hráčů a přichází s úpravou, která má zásadně změnit podobu endgame obsahu v Dune: Awakening. Úspěšné survival MMO podle slavného sci-fi ságy překročilo hranici milionu prodaných kopií, čímž se stalo nejlépe prodávaným titulem studia. I přes raketový úspěch se ale začaly ozývat hlasy nespokojených PvE hráčů, kterým se nelíbilo, že jsou na konci hry prakticky nuceni vstupovat do intenzivních PvP konfliktů. Reakce vývojářů na sebe nenechala dlouho čekat.

Endgame oblast Deep Desert se stává ústředím zážitku po dokončení hlavní příběhové linie. Nehostinná, ale bohatá na vzácné suroviny, výbavu a zajímavé cíle. Mapa se navíc každý týden proměňuje kvůli zuřícím bouřím, které resetují soupeření mezi frakcemi. Jenže právě fakt, že jde o čistě PvP prostředí, odrazoval hráče, kteří preferují kooperaci, nebo radši hrají úplně sami.

Kreativní ředitel Joel Bylos ve vývojářském blogu přiznal, že jejich původní návrh nefunguje tak, jak si tým představoval: „Realita je taková, že nám hráči hlásí, že jsou kvůli extrémně kompetitivní povaze Deep Desert vlastně vyloučení z endgame.“

zdroj: Funcom

Vývojáři proto zavádějí nové tzv. Partial Warfare zóny, kde si budete moci vychutnat PvE obsah bez nutnosti bojovat s ostatními živými hráči. Najdete v nich testovací stanice, suroviny nejvyšší úrovně (T6) i prostor k průzkumu. PvP souboje se omezí pouze na specifická místa, jako jsou vraky lodí, hlavní naleziště koření a body zájmu ve správě Landsraadu. „Nejhlubší části Deep Desert zůstanou takové, jaké jsou. S vysokým rizikem a vysokými odměnami,“ doplnil Bylos.

Současně s tím tým pracuje na vyvážení PvP jako takového. Metě nyní zcela dominují ornitoptéry, které se staly užitečným nástrojem destrukce krátce potom, co si hráči zjistili, že jimi mohou protivníky zkrátka a dobře zavalit. Projdou tedy určitými změnami, Funcom si stejně tak posvítí na časy respawnů, skenování a systém ukládání vozidel, což jsou další mechanismy, které se dají snadno zneužít.

Cílem by měla být snadná možnost se z boje včas stáhnout a konfliktům se vyhnout, pokud si to hráči přejí. „K PvP by mělo docházet jen tehdy, když obě strany chtějí bojovat o konkrétní lokaci,“ zdůraznil Bylos.

Další změny se týkají Landsraadu, frakčního systému v pozdní fázi hry. Momentálně trpí několika neduhy, včetně nemožnosti odevzdávat předměty po dobytí území nebo nadměrného odměňování za hromadění zásob. Vývojáři připravují také mikroodměny pro sólo a malé skupiny, které by měly motivovat i hráče mimo velké guildy.

Dune: Awakening se zatím jeví jako dlouhodobý projekt, který se bude dál vyvíjet na základě zpětné vazby komunity. „Jakmile hra vyjde, stává se z ní společné dílo vývojářů a hráčů,“ uzavírá Bylos.

A zdá se, že hráči mají o budoucnost Arrakisu opravdu zájem – jen za prvních osmnáct dní od vydání se do světa přihlásilo přes 175 000 lidí najednou, vzniklo více než 120 tisíc gild a přes 800 tisíc hráčů skončilo v útrobách písečných červů. My pro vás už dnes večer chystáme tipy do začátku, stejně jako se pracuje i na recenzi.