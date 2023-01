Mistři hororu Tango Gameworks překvapili oznámením rytmické bojovky – a rovnou ji vydali

25. 1. 2023 21:59 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Tango Gameworks v čele s mistrem hororu Šindžim Mikamim předvedli na dnešní prezentaci novou hru a rozhodně to není něco, co byste čekali právě od tohoto studia. Jmenuje se Hi-Fi Rush, jde o humorně laděnou rytmickou bojovku a po The Evil Within a Ghostwire: Tokyo jde o velmi výrazný odklon od jejich typickým žánrových postupů. Což ale neznamená, že Hi-Fi Rush vypadá špatně, ve skutečnosti podobná žánrová změna může týmu výrazně pomoci. Každopádně, jak se to vydaří můžete zkusit už teď, protože ve velkém stylu rovnou oznámili její vydání – hned teď na PC a Xbox Series S a X a samozřejmě bude k dispozici i na Game Passu. Tedy, bude…. ona už je.

Hlavní hrdina se jmenuje Chai a je obětí korporátních experimentů, které mají za následek, že doslova vidí rytmus světa. A právě pomocí rytmu i bojuje v této singleplayerové akci, která možná naštve ty, kteří toužili po hororu, ale má velký potenciál potěšit fandy netradičních titulů. Ve hře se navíc objevují i skladby velkých kapel jako Nine Inch Nails nebo Prodigy. A jak bylo naznačeno, vše ve světě bude mít svůj track, svůj rytmus a na vás bude, jak se s tímhle rytmem a zároveň nepřáteli, poperete. Doslova.

zdroj: Tango Gameworks