Minecraft se spojuje se Star Wars. Chystá se DLC z kostičkované předaleké galaxie

16. 10. 2023 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Minecraft je s 300 miliony udanými kopiemi nejprodávanější hrou historie. Grand Theft Auto V, které je na druhé příčce, chybí na vítěze prodat dalších 100 milionů kopií. Není proto divu, že Mojang dojnou krávu neopouští a má s ní bohaté plány i 15 let po vydání. Třeba chystaný crossover s Hvězdnými válkami v DLC Minecraft Star Wars: Path of the Jedi.

Na dobrodružství v hranaté předaleké galaxii se vypravíte v padawanských róbách anonymního učně jediů. Díky tomu si budete moci vytvořit postavičku přesně podle svých představ. Tím ale úpravy nekončí: Dojde na sestavení světelného meče nebo droidího pomocníka. Na různorodých misích potkáte staré známé jako například Yodu, Obi-Wana, Ahsoku nebo generála Grievouse. Path of the Jedi vyjde 7. listopadu a ke hraní budete potřebovat aktuální verzi Minecraftu: Bedrock Edition.

V polovině příštího roku do hry přistane také patch s pořadovým číslem 1.21, který do hry přidá například automatizovanou výrobu, procedurálně generované dungeony Trial Chambers, nového nepřítele The Breeze, který střílí výbušné projektily, a samozřejmě nové předměty a zbudovatelná zařízení. Novinky studio Mojang oznámilo během oslav 15. výročí hry.

Novinek se dočkají i minecraftí spin-offy. Například do strategie Minecraft Legends přibude 19. října horde mód Creeper Clash, během zimy pak hra dostane také nové jednotky a budovy.