Microsoft spouští v Česku betu xCloudu pro PC a iOS

20. 4. 2021 8:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Microsoft loni v září s velkou pompou v Česku a dalších 21 zemích spustil program Xbox Game Pass Ultimate, který mimo Xbox Live Gold a knihovny her obsahuje také beta verzi streamovací služby xCloud. Ta až dosud fungovala pouze pro telefony a tablety s operačním systémem Android, čímž významně zaostávala za konkurenční Stadií či GeForce Now. To se ale brzy změní.

Ode dneška začíná Microsoft rozesílat vybraným předplatitelům Game Pass Ultimate pozvánky do testování služby Xbox Cloud Gaming na počítačích s Windows 10 a mobilních zařízeních od Applu, a to prostřednictvím vybraných webových prohlížečů.

Na stránce xbox.com/play budou moct pozvaní hráči hrát přes stovku titulů z Game Passu, a to jak v předinstalovaném Edgi, tak i v nejrozšířenějším Google Chrome a v Safari. K hraní můžete využít libovolný gamepad s připojením skrz USB nebo Bluetooth, vybrané hry podporují i dotykové ovládání.

Tato plánovaná beta má být podle oznámení Microsoftu poměrně svižná, v blízkých měsících by se mělo streamované hraní na PC a iOS otevřít všem předplatitelům ultimátní verze Game Passu.