Microsoft si plácnul s Amazonem, hry z Xboxu teď budou skrze cloud k mání na Fire TV

29. 6. 2024 10:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Microsoft rozšiřuje možnosti cloudového hraní poměrně zásadním způsobem. Nově si totiž Microsoft plácnul s Amazonem - na laciných zařízeních Amazon Fire TV si teď stačí nainstalovat aplikaci Xboxu a začít tam hrát skrze cloud velké hry.

Stačí vám na to účet u Microsoftu, zaplacený Xbox Game Pass Ultimate, a pokud máte solidní internet, získáte okamžitý přístup ke stovkám her s podporou cloudového hraní.

Jednoduše pak jen přes Bluetooth připojíte bezdrátový ovladač (kompatibilní jsou Xbox Wireless Controller, Xbox Adaptive Controller, PlayStation DualSense a DualShock 4) a můžete začít hrát.

U nás možná Amazon Fire TV není nejrozšířenější zařízení pod sluncem, ale třeba v Americe či na některých jiných trzích už to je jiná písnička. Právě na nich má Microsoft jasné ambice, ostatně Spencer o rozšiřování uživatelské základny Xboxu mluví už dlouho, ale skrze tradiční konzoli se mu to nedaří a podařit se mu to ani nemůže.

On totiž i ten úžasně úspěšný PlayStation 5, který si všechen svůj úspěch bez debat zaslouží, v podstatě jen kopíruje úspěch svého předchůdce. Nakonec se může PlayStationů 5 prodat víc než PS4, ale o žádný opravdu zásadní rozdíl ve velikosti trhu zřejmě nepůjde. Jak tedy v době neustále rostoucích nákladů na vývoj růst? Třeba se to podaří právě skrze cloud…