Microsoft se se svým cloudem dostává do hledáčku antimonopolního úřadu

5. 4. 2022 13:58 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Pro Microsoft je cloudový byznys jedním z těch nejdůležitějších. Jeho streamování her skrze xCloud se snaží být dostupné na všech myslitelných místech, obrovské servery Azur poskytují úložiště po celém světě a jen během konference GDC byly oznámeny další dva produkty – ID@Azure s cloudovými nástroji dostupnými zdarma pro indie vývojáře a Azure Game Development Virtual Machine, který vývojáře zbavuje nutnosti mít vlastní výkonná zařízení.

Svým podnikáním v oblasti cloudu se ale Microsoft dostává do situace, kdy začíná být pořádným trnem v oku konkurenčním cloudovým platformám. Čtyři z nich v rámci Evropy upozornily antimonopolní úřad Evropské unie na možné zneužívání postavení Microsoftu.

„Komise má informace, že společnost Microsoft možná využívá svého potenciálně dominantního postavení na některých softwarových trzích k tomu, aby omezila hospodářskou soutěž v oblasti některých služeb cloud computingu,“ stojí v dotazníku Evropské komise (via Games Industry).

Dotazník rozeslaný zákazníkům Microsoftu a jeho rivalům se táže na věci, jako zda licenční podmínky Microsoftu umožňují jeho rivalům soutěžit, jestli jsou nějaké rozdíly v licenčních poplatcích a komerčních podmínkách v případech, kdy společnosti nepřímo přeprodávají systémy Microsoftu v balíčcích, a zda existují nějaká technická omezení cloudových úložišť.

Zatím jde pouze o zjišťování situace, což by ale – v případě, že se podezření potvrdí – mohlo přerůst ve formální vyšetřování Microsoftu. Nebylo by to ostatně poprvé, jelikož Evropská komise v minulosti již pokutovala Microsoft 35 miliony korun za porušení antimonopolního zákona a odmítání ustat v protisoutěžních praktikách.