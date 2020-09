Microsoft představuje fungování zpětné kompatibility na Xboxu Series S

21. 9. 2020 14:56 | Novinky | autor: Pavel Makal

Přestože minulý týden patřil především novinkám točícím se kolem PlayStationu 5, ani Microsoft se svým Xboxem nezůstává pozadu s rukama v kapsách. S ohledem na to, že situace s předobjednávkami nové konzole od Sony neproběhla úplně hladce (výrobce se za to sám omluvil a slíbil, že do konce roku uvolní další kusy), nechce hlavní konkurent udělat stejnou chybu.

Na oficiálním webu tak zveřejnil informace o tom, jak bude první vlna objednávek Xboxu Series X a S fungovat, a to včetně časů spuštění pro konkrétní oblasti. Nás samozřejmě zajímá především česká kotlina: U nás budete moci Xbox začít předobjednávat od zítřka, tedy od 22. září, čas spuštění připadá na 9. hodinu ranní. Svou novou konzoli si můžete pořídit i přímo přes Microsoft Store.

Kromě toho se Microsoft také podělil o více detailů týkajících se zpětné kompatibility her pro minulé generace konzolí. V nedávné minulosti vznikla řada zmatků pramenících z informace, že Xbox Series S bude využívat staré verze her pro Xbox One S a ne Xbox One X, z čehož by vyplývalo, že budou v zásadě vypadat hůře než na nejsilnější konzoli dneška. Není to ale tak úplně pravda.

Digital Foundry přináší velmi podrobný rozbor toho, na co se můžeme na XSX těšit. V souvislosti s hrami z úplně prvního Xboxu, který launchoval v roce 2001, jde o trojnásobné zvýšení rozlišení na obou osách. Hry, které dosud běžely v rozlišení 480p si nyní lze vychutnat ve 1440p s celou řadou dalších zlepšení. Hry z Xboxu 360 na tom budou obdobně, rozlišení se ze 720p zvedne taktéž na 1440p. Digital Foundry dodává, že ačkoli je to méně než 4K, které zvládal Xbox One X, díky podstatně silnějšímu procesoru by hry na nové platformě měly fungovat mnohem lépe.

Co se týče her z aktuální, odcházející generace, Xbox Series X využije vylepšení, která přinesl Xbox One X, na Series S si zahrajete verze pro původní Xbox One, potažmo Xbox One S. V případě, že tyto hry měly například dynamické škálování rozlišení, nebude k jeho propadům docházet tak často (pokud vůbec) a Series S nabídne i lepší filtrování textur. Silnější CPU pak zařídí plynulejší snímkování, za zmínku stojí i Auto HDR funkce, která by měla automaticky vylepšit vzhled her na HDR obrazovkách, i když titul tuto technologii přímo nepodporuje. Velkou výhodou bude přítomnost SSD disku, který podstatně zkrátí nahrávací časy.

Ty Microsoft ostatně prezentuje v novém videu, kde posun v rychlosti loadingu demonstruje na loňském RPG The Outer Worlds od Obsidianu. Zatímco starý Xbox One S nahrává pozici více než 50 vteřin, na novém Series S v té době už 40 vteřin hrajete.

zdroj: Xbox

Xbox Series X a S vycházejí celosvětově 10. listopadu letošního roku, u nás tedy o více než týden před uvedením PlayStationu 5.