Microsoft potvrdil existenci Call of Duty: Black Ops 6, vyjde i na minulé generaci konzolí

28. 5. 2024 13:28 | Novinky | autor: Adam Homola

A pak se mohou někteří divit, proč hraje tolik lidí pořád na předchozí generaci konzolí a ani po několika letech se jim nechce upgradovat na generaci současnou. Call of Duty: Black Ops 6 totiž vyjde podle uniklých informací o předobjednávkách také na konzolích minulé generace.

Obrázek sdílený na Redditu a ověřený serverem Insider Gaming ukazuje informace o předobjednávkách v GameStopu, kde jsou explicitně uvedeny platformy PlayStation 5, Xbox X/S a PlayStation 4.

Obrázek z nějakého důvodu nezmiňuje Xbox One, ale Insider Gaming uvádí, že verze pro Xbox Series X/S nabídne mezigenerační podporu, což umožní přístup ke hře právě i majitelům Xbox One. Zajímavé je, že se (alespoň zatím) nikde nezmiňuje Switch. Microsoft totiž v rámci snahy koupit Activision Blizzard podepsal s Nintendem smlouvu o tom, že bude Call of Duty vydávat na jeho platformách po dobu deseti let.

A jakkoliv je jasné, že se tady počítá nejspíš až s blížícím se nástupcem Switche, není už moc jasné, proč by nemohlo být Black Ops 6 přítomno i na stávajícím Switchi. Skrze cloud tam běží například Hitman, Control, A Plague Tale, Resident Evil: Village, Guardians of the Galaxy a další kousky, které by Switch sice lokálně nerozhýbal, ale cloud to řeší.

Další podrobnosti o Call of Duty: Black Ops 6 se očekávají během akce Xbox Games Showcase, která bude už 9. června 2024. Po hlavní akci bude následovat specializovaná prezentace, která se pak zaměří na konkrétní detaily.

A podle Toma Warrena z The Verge, respektive notifikace Microsoftu, bude Black Ops 6 i na Game Passu, jak se ostatně spekulovalo v předchozích dnech.