Microsoft Flight Simulator vyjde už za měsíc s přikoupitelnými letadly a letišti

13. 7. 2020 16:46 | autor: Patrik Hajda

Věřit letos datům vydání není zrovna moudré. Tvůrci hledají ideální dny před blížícím se uvedením nových konzolí na trh a zároveň je zpomaluje práce z domova kvůli korona viru, takže dostáváme jeden odklad za druhým.

Očekávaný a neskutečně nádherný Microsoft Flight Simulator dosud zarytě sliboval své vydání v letošním roce a Microsoft se studiem Asobo to hodlají dodržet. Ambiciózní simulace se dočkáte už 18. srpna na počítačích.

Oznámení data vydání doprovází další parádní trailer hodný zhlédnutí (výše) a spolu s ním došlo ke spuštění předobjednávek. Odhalují se nám tím tři edice z různých cenových hladin, ta standardní za 1 800 Kč slibuje 20 letadel a 30 letišť.

Teď si možná říkáte, co to je za nesmysl, když jsme zkraje roku informovali o přítomnosti 37 tisíc letišť. V Asobo Studio si totiž vytipovali jen několik desítek nejznámějších letišť, kterým věnovali zvláštní péči, zatímco ostatní jsou do hry převedená s pomocí univerzálnějších procesů.

Když to máme vyjasněné, podívejme se na obsah zbylých dvou edic. V deluxe za 2 299 Kč je o pět více letadel a o pět více vymazlených letišť, mezi kterými jsou například Amsterdam Airport Schiphol a Cape Town International Airport.

Nejdražší prémiová edice za 3 099 Kč přidává ještě dalších pět letadel a pět letišť. Pokud chcete detailně zpracované Heathrow, Frankfurt, Denver, San Francisco a Dubaj, musíte si zkrátka připlatit. Microsoft zatím nezmiňuje, zda bude obsah deluxe a premiové edice možné přikoupit později ke standardní edici v rámci samostatných DLC, ale dávalo by to smysl.

Nicméně nejlevnější cesta k Microsoft Flight Simulatoru, tedy jeho standardní edici, povede přes předplatitelskou službu Xbox Game Pass pro počítače, která vás na měsíc vyjde na 119 korun (první měsíc dokonce jen za čtvrtinu) a dá vám přístup k zhruba stovce dalších her.