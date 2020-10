Metalová kapela Korn zahraje ve World of Tanks Blitz při příležitosti Halloweenu

16. 10. 2020 13:25 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Wargaming se jako už tolikrát v minulosti spojuje s hudební kapelou, jejíž skladby doprovodí dnes startující halloweenskou událost. Dříve jste ve World of Tanks mohli poslouchat Iron Maiden, Sabaton nebo třeba The Offspring, nyní přišla řada na metalovou kapelu Korn a její nový klip k songu Finally Free z alba The Nothing.

Událost běží ve World of Tanks Blitz do 24. října a v jejím rámci budete za plnění výzev odměňovaní skladbami kapely a dalšími předměty. Její herní předností je nový režim Burning Games, ve kterém je z vašeho tanku neustále vysáván život, který si doplníte pouze zasažením nepřátelských kolosů. Burning Games můžete vyzkoušet s libovolným tankem páté a vyšší úrovně.

Zároveň od dnešního dne až do konce října probíhá 60. etapa The Way of the Raider. Čekají na vás kredity, XP zdarma, dny prémiového účtu, kamufláže a také dvě nová postapokalyptická vozidla, která můžete vidět v galerii výše (a hudebním klipu kapely Korn níže). I The Way of the Raider počítá s tanky páté a vyšší úrovně.

A nakonec se můžete ještě těšit na návrat oblíbených Mad Games ve dnech od 24. do 31. října. V tomto herním režimu tanky získají nadpřirozené schopnosti, takže se bojiště promění ve fantasy bitvu.

World of Tanks Blitz najdete na PC, Switchi, Androidech a iOS.