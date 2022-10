Meta představila nový VR headset Quest Pro, pro běžné hráče ale nebude

12. 10. 2022 12:10 | Novinky | autor: Adam Homola

Firma Meta, dříve známá jako Facebook, představila nový headset pro virtuální realitu jménem Meta Quest Pro. Ten tak rozšíří portfolio čítající stávající Meta Quest 2. Jenže na rozdíl od něj pro většinu lidí Quest Pro nebude. Zatímco Quest 2 stojí 400 dolarů, tedy cca 14 tisíc Kč, nový Quest Pro bude začínat na 1 500 dolarech, tedy něco kolem 40 tisíc Kč.

Za takovou cenu je zaměření headsetu logické a přiznává to i Meta. „Jde o nejvýkonnější VR zařízení určené pro nadšence, velice pokročilé uživatele a lidi, kteří se snaží udělat nějakou práci,“ řekl šéf Mety Mark Zuckerberg v rozhovoru pro The Verge.

Quest Pro si na takové to obyčejné hraní VR her asi nekoupíte. Pokud headset někde najde uplatnění, bude to nejspíš průmyslu, může mířit na odborné využití v některých profesích, u vývojářů a podobně. A jistě, v nějaké malé míře i u hráčů, byť při takové cenovce nemůže být o jakémkoliv širším cílení na běžné uživatele řeč. Tohle prostě a jednoduše pro masový trh není.

A co že za cenu několika PlayStationů 5 dostanete? Nový procesor Snapdragon XR2-Plus, 12 GB paměti, 256 GB kapacitu, rozlišení 1800x1920 pixelů na oko při maximální obnovovací frekvenci 90Hz a prý to má až o 75 procent vyšší kontrast než Quest 2. Kompletní technické specifikace najdete na oficiálním webu.

Tam se už ale nedočtete nic o baterce, která je jednou z největších slabin celého headsetu. Baterie totiž vydrží podle oficiálních údajů jen něco mezi jednou a dvěma hodinami a nabíjení pak trvá „kolem dvou hodin“, jak hlásí The Verge.

V případě Quest Pro tak bude zajímavé sledovat, jak headset uspěje u odborné komunity a kolik se ho nakonec prodá firmám a obecně do průmyslu. A v návaznosti na to pak taky to, jak se budou postupně jeho funkce, prvky a inovace dostávat do případných dalších verzí nástupců Quest 2. Pokud chce totiž Meta vážně tlačit virtuální realitu s metaverzem v čele, bude muset prodávat velké množství headsetů za alespoň trochu normální peníze.

Pro rozšíření VR mezi „běžné lidi“ pravděpodobně udělá mnohem víc chystaný PlayStation VR 2, i když ani ten se asi nebude prodávat zrovna za hubičku. A pak je tady Valve, kde se v současné chvíli dost možná kutí nový VR headset, jak naznačují pracovní inzeráty. Jestli to bude ale pokračování technologicky pokročilého Indexu, nebo půjde o něco dostupnějšího, zatím nevíme.