Méně stresu. První velký patch udělá Elden Ring Nightreign snesitelnější pro sólisty

2. 6. 2025 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Ačkoliv stále mnoho fanoušků nemůže přijít na chuť směru, jímž se FromSoftware s Elden Ring Nightreign vydal, nakonec se jedná o příjemné překvapení, které sice má své chyby, ale zároveň si zachovává mnoho prvků z parádní „soulsovské“ DNA. Důraz na hraní ve třech si ale přeci jen vybírá svou daň, kterou pociťují především sólisté. Studio ovšem slibuje brzkou nápravu.

Hned po vydání si mnoho fanoušků začalo stěžovat, že titul není příliš dobře vybalancovaný pro jednoho hráče. Mnozí jsou přesvědčení, že jsou výpravy o samotě oproti skupinkám násobně náročnější, což kazí dojem ve chvíli, kdy zkrátka nechcete hrát s ostatními, případně vaši přátelé nemají čas a vy se zbytečně nechcete zaobírat náhodnými parťáky, jejichž chování je značně nepředvídatelné.

zdroj: Youtube

FromSoftware tyto výtky samozřejmě zaznamenal, proto slíbil, že se na aspekt důkladně zaměří už s prvním velkých patchem s označením 1.02. Kromě oprav nejrůznější bugů přidá možnost, kdy se sólisté mohou jednou za noční souboj s bossem sami oživit. Současně dojde na zvýšení počtu run, které získají z padlých nepřátel, tedy by permanentní postup měl být trochu příjemnější.

Zároveň však stále mluvíme o soulsovce, proto nemůžete čekat zázraky. Pořád půjde o náročný titul, který je navíc primárně uzpůsobený pro týmy tří. Proto se optimalizace pro jednoho bude stále držet v jistých mezích. Někteří bossové zkrátka nadále budou vyvolávat skupiny nepřátel, jež pro jednotlivce budou představovat výzvu, nehledě na patch.

Jistou formu záchrany by však mohlo představovat přidání možnosti hrát ve dvou. Její absence se hráčům rovněž nelíbí, avšak tým se už před vydáním nechal slyšet, že aspekt prověří a v budoucnu by se do hry mohl podívat.

Jakmile se tak stane, třeba oficiální subreddit hry konečně přestane vypadat jako portál, kde páry hledají třetího (za upozornění děkujeme Polygonu). Případně se mezitím můžete vydat neoficiální cestou a stáhnout si modifikaci od moddera s přezdívkou Yui, která je dostupná na portálu Nexus.

Elden Ring Nightreign si můžete zahrát na PC, PlayStationu 5, PlayStationu 4, Xboxu Series X/S i Xboxu One. Od Kuby Malchárka dostal titul v recenzi osmičku.