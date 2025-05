I mistr tesař se někdy utne. Chybějící režim pro dva v Elden Ring Nightreign je opomenutím studia

23. 5. 2025 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Jestli jste se chtěli do kooperativního spin-offu Elden Ring Nightreign pustit s jedním kamarádem / kamarádkou, máte smůlu. Přestože hra nabízí možnost hraní sólo a ve trojici, prostřední varianta dostupná nebude. Pokud se k sobě připojí dva hráči, systém je automaticky doplní třetím náhodným. Chyba, která tvůrcům zřejmě při pilování upřímně utekla.

Vyplývá to z nedávného rozhovoru webu IGN, který vyzpovídal vedoucího vývoje Džunja Išizakiho. Ten přiznal, že se jedná o aspekt, který tým při vývoji jednoduše přehlédnul. Myšlenka hry je postavená na kooperaci tříčlenných skupin, od čehož se odvíjí i balanc a rovnováha. Zároveň se ale už od začátku počítalo se sólovým hraním, do něhož se vložila spousta práce. Studio se pro sólisty snažilo vytvořit odladěný zážitek v rámci nastavených pravidel i systémů.

„Jednoduchou odpovědí je, že to je prostě něco, co jsem během vývoje opomenuli, takže nás to mrzí. Jak už jsme řekli dříve, stanovili jsme si za cíl udělat z této hry multiplayerovou kooperaci pro tři hráče, vyváženou pro tři, takže na to jsme se zaměřili především, jelikož to je jádrem Nightreign,“ přiznává vedení.

zdroj: FromSoftware

Zároveň však vývojář dodává, že tým už teď prozkoumává možnosti, jak by se hraní ve dvou dalo přidat po vydání. Nic sice nebylo slíbené, ale rozhodně jde o možnost, na kterou se tým zaměří.

Išizaki navíc doplnil, že ačkoliv jde o kooperativní hru, každý jedná sám za sebe a tvoří klíčový prvek ve společném dobrodružství. Můžete se rozutéct do různých koutů, bojovat o samotě s nepřáteli a sbírat si potřebnosti, než se společně zase setkáte u souboje s bossem. I proto je sólové hraní ve skutečnosti klíčovou součástí zážitku.

„Vzhledem k tomu, že hra je postavená na třech hráčích, chápeme obavy sólových jedinců, ale stejně v podstatě budete po většinu času jednat a chovat se sami za sebe. Dokonce i ve skupině tří budete chodit, zdolávat různé oblasti mapy a sbírat věci sami, než se společně zase potkáte u souboje s bossem,“ tvrdí.

Přestože se obtížnost dynamicky upravuje podle počtu hráčů, v konečném důsledku bude sólo náročnější, už jenom kvůli tomu, že vás parťáci nebudou moci oživit. Jistou nadějí může být možnost samooživení, která byla v rozhovoru naznačená a hráči ji zřejmě budou moci najít či odemknout. Nehledě na to, že studio už od únorového testu ladí a opravuje, aby byla obtížnost vyrovnanější.

Elden Ring Nightreign vychází na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S a Xbox One už 30. května.