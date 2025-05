Elden Ring na Switchi 2 vyjde s novým obsahem, na ostatních platformách si za něj připlatíte

7. 5. 2025 12:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Famózní RPG v otevřeném světě Elden Ring, kterého se nedávno prodalo přes 30 milionů kopií, vyjde 5. června také na Nintendu Switch 2. Rovnou v takzvané Tarnished Edition, která obsahuje základní hru, fantastické rozšíření Shadow of the Erdtree a další obsah, který jsme ve hře dosud neviděli.

Zatím není k dispozici mnoho podrobností, ale ví se, že do hry přibudou čtyři nové sety zbrojí (mezi nimi brnění legendárníh rytíři Artoriase) a dvě nové výchozí třídy: Knight of Ides a Heavy Armored Knight. Obě spadají do známé kategorie rytířů, takže nepůjde o žádnou zásadní revoluci, ale pro sběratele a fanoušky roleplaye to může být vítané zpestření.

Kromě toho dostane hráčovo věrné zvíře Torrent tři nové vzhledy (dosud měl jen jednu jedinou), a počítá se také s přídavkem několika nových zbraní a dovedností. Rozšíření vyjde i na ostatní platformy jako DLC Tarnished Pack a byť Namco Bandai slibuje, že nebude drahé, člověka napadne, proč pár kosmetických serepetiček nejsou součástí bezplatné aktualizace.

Ještě před znovuvydáním Elden Ringu na Switchi 2 budeme moci ochutnat spinoff Nightreign, který se zaměří na kooperační multiplayer a roguelite prvky. Elden Ring Nightreign vychází 30. května na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S.