Melancholická Planet of Lana v novém traileru oznamuje brzké datum vydání

5. 5. 2023 8:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Planet of Lana od studia Wishfully, hořkosladká výprava na planetu, která znala křehkou rovnováhu mezi lidmi, zvířaty a přírodou, ale přišla o ni, se poprvé představila již na E3 2021. Od té doby jsme o hře sem tam zaslechli, zmínil ji třeba i Jakub ve svém článku o letošních dvaceti nejočekávanějších nezávislých hrách, ale přesné datum vydání jsme neznali. To už neplatí, tvůrci ho prozradili prostřednictvím nové upoutávky, kterou můžete zhlédnout výše. Chystejte se na 23. květen.

Ztrátu harmonie symbolizuje invaze Beztvářných, tajemné armády z jiných světů, ale Planet of Lana nebude primárně hra vyprávějící o válce, bitvách, akci či hrdinské obraně. Hlavní roli hraje samotná planeta, její přenádherná příroda a pouť za tím, aby taková zůstala. „Přenádherná“ mimochodem není žádná divoká hyperbola, na ručně malovaných prostředích by vážně jeden oči nechal.

Při hraní vám bude dělat společnost zvířecí kumpán a hratelnost s ním bude počítat i v samotném designu, kdy využijete jeho pomoc při řešení různých hádanek a puzzlů. Logické problémy ostatně budou těžištěm hry, ale to neznamená, že bychom se snad neměli dočkat ani dramatičtějších momentů.

V takových bude potřeba například postupovat tiše a proplížit se nebezpečným místem či naopak vybičovat reflexy při krkolomném úprku. Ale ne všechno musí nutně vyústit v konflikt. Narazíme i na zprvu děsivé tvory, s nimiž však nakonec půjde nalézt společnou řeč.

zdroj: Thunderful

Tvůrci slibují, že na pozadí všeho budeme mít možnost odhalit také rozmáchlý příběh, který se rozprostírá napříč stoletími po celých galaxiích. A z dostupných ukázek lze usoudit, že se nebudeme procházet jen po smaragdových lesích a líbezných lukách, ale podíváme se i mezi písečné duny, kde se hrdina projede na hřbetě arachnoidního robota.

Vůbec to dohromady nevypadá špatně. Jak již bylo řečeno, o kvalitách hry se budeme moci přesvědčit brzy, Planet of Lana vychází 23. května na PC, Xbox Series a Xbox One. K dispozici bude též v rámci Game Passu.