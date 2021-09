Mazaná vražedkyně s ocelovými drápy čelí přesile v traileru na Diablo II: Resurrected

9. 9. 2021 10:59 | Novinky | autor: Pavel Makal

Zbývá představit už jen poslední hrdinku, která se postaví do cesta pekelné invazi Prvotních zel, a právě dnes nadešel její okamžik. V novém traileru na Diablo II: Resurrected své dovednosti předvádí mrštná vražedkyně.

Ta byla spolu s druidem do hry přidána datadiskem Lord of Destruction v roce 2001 a subjektivně se mi vždy zdálo, že stojí trochu na okraji zájmu hráčů. Je to ostatně také jediná postava, s níž jsem se Diablovi a jeho bratrům nikdy nepostavil. Z nového traileru to ale vypadá, že by byl hřích nedat jí šanci.

Stínová bojovnice patří k řádu Viz-Jaq'taar, který se zavázal k honu na odpadlé čaroděje uplacené démonickou mocí. Aby se assassinům podobný osud vyhnul, není v jejich výcviku po magii ani stopy a soustřeďují se na techniky bojových umění a mechanických pastí s elementálními náboji.

Svou svěřenkyni můžete trénovat ve využívání mocných nabíjecích a dokončovacích úderů, počínaje základním Tiger Strikem a Dragon Talonem a konče mocným Phoenix Strikem. Vražedkyně je také vycvičena v užívání speciálních drápů, k nimž se váže celá řada pasivních skillů. A co se pastí týče, můžete s nimi své nepřátele pálit ohněm či elektřinou.

Bude právě assassinka vaší volbou při cestě do Horoucích pekel a ke Kameni světa? Na rozhodnutí máte ještě dva týdny, Diablo II: Resurrected vychází 23. září na PC, současnou a minulou generaci konzolí a Switch.