Max Payne oslavil dvacítku, Sam Lake nahodil starý kostým a škleb

Max Payne v pátek oslavil dvacáté narozeniny a kromě toho, že nás to uvrhlo do hluboké deprese způsobené neúprosným plynutím proudu času, jsme také natočili první díl našeho nového Herního klubu, který se právě prvnímu Maxovi věnuje.

Nebyli jsme ale jediní, kdo si na drsného policajta s tragickým životním příběhem vzpomněl. Zdravici Maxovi totiž poslali také ti nejpovolanější, a sice jeho tvář a jeho hlas. V krátkém videu se tak objevil scénárista Sam Lake, který kromě smutného osudu věnoval Maxovi v prvním díle i jeho charakteristický úšklebek, a také dabér James McCaffrey se svým nezaměnitelným projevem.

Happy 20th birthday, Max Payne, from @SamLakeRMD (Max Payne), James McCaffrey (Max Payne), and a familiar leather jacket.



Happy anniversary to everyone at Remedy, @RockstarGames, @3DRealms, and to all of you who love the game. Let's celebrate using the hashtag #MaxPayne20! pic.twitter.com/8PYua4D8HI