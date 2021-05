Máte málo rozmáchlých vesmírných strategií? Těšte se na Galactic Civilizations IV

11. 5. 2021 16:10 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Kdo by to byl řekl, že strategická série Galactic Civilizations je tu s námi už od roku 1993. Její poslední díl s pořadovým číslem tři (ale ve skutečnosti čtvrtý) vyšel před šesti lety a kdekdo by si tak mohl pomyslet, že tvůrci už nemají čím novým do série přispět. Ale oni mají! Chystají Galactic Civilizations IV, která bude snad ve všech ohledech epičtější než její předchůdce.

I tentokrát zůstává základní mustr víceméně nezměněný. Se svou civilizací se ocitnete uprostřed rozměrného vesmíru a skrze politikaření a války se rozmáchnete do všech možných směrů, podmaníte si nepřátele a možná i celou galaxii.

Počítejte ale s mnohem větším měřítkem. Nejde jen o prostou frázi, tvůrci ze studia Stardock ji zdatně podporují příklady. Zatímco v Galactic Civilizations III se jedna umělá inteligence starala o celou civilizaci, v Galactic Civilizations IV má každý z vůdců dané civilizace svou vlastní AI.

To znamená, že nevyjednáváte s civilizací jako takovou, ale s jejími dílčími zástupci, kteří mohou mít nejrůznější úmysly. Mohou se s vámi naoko spojit, zatímco se vás chystají zradit. Nebo mohou podrazit jiné vůdce stejné civilizace. Můžete je samozřejmě zabít a tím danou velmoc oslabit a tak dále.

zdroj: Stardock

Dalším příkladem budiž samotný vesmír. V předchozím titulu jste si nastavili velikost mapy a hra vám v ní vygenerovala hvězdy a planety, které jste mohli zkoumat a kolonizovat. Vesmír nové hry bude složený z mnoha takových map zvaných sektory, které budou navzájem propojené. Pohybovat se mezi nimi můžete až po vynalezení patřičné technologie.

Ne všechno se jen rozšiřuje, někde se i ubíralo a propojovalo. Kupříkladu už nepočítejte s příběhovou kampaní představující zdejší 23. století, ani se sandboxem postrádajícím příběh. V Galactic Civilizations IV jsou tyto dva módy spojené do jednoho – primárně půjde o sandbox, ve kterém ale můžete plnit příběhové mise.

A ty se budou hru od hry lišit, jelikož se silně odvíjejí od příběhů jednotlivých vůdců civilizací, kteří jsou pro každou z her vybíraní náhodně. Po všech stránkách to zní, že ve hře půjdou utopit stovky hodin a i potom bude pořád co dělat.

Tak zní sliby tvůrců, ale jaká bude realita? První náznak (ne)pravdy dostaneme už letos v létě, kdy Galactic Civilizations IV zamíří do jakéhosi předběžného alfa přístupu, od kterého rozhodně nemáme očekávat nic blížícího se finální podobě hry. Plnou hru by pak vývojáři rádi vydali v příštím roce na počítačích.