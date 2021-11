Máte chuť na jednodušší, arkádový fotbal? Příští rok vyhlížejte Sociable Soccer

6. 11. 2021 12:00 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Světu fotbalových videoher jednoznačně dominuje komerčně nedostižná série FIFA, jejíž nový ročník znamená perfektní vstup do nové generace konzolí (pokud tedy nehrajete na PC). Znamená to, že konkurence v podobě eFootballu zůstává daleko v prachu cesty a i nováček v podobě UFL bude mít co dělat, aby si ukousnul aspoň kousíček koláče, který si pro sebe momentálně hamouní v EA Sports.

Inu, když tomuhle gigantovi v mainstreamu konkurovat nelze, proč to nezkusit jinak? Proč se nevykašlat na všechny možné licence, na fotorealistickou grafiku, na perfektní animace a do poslední cihličky replikované stadiony, proč prostě nestvořit přímočarou fotbalovou arkádu, u které si nemusíte lámat hlavu nad nějakou taktikou?

Právě do téhle potenciální díry na trhu vstupuje Sociable Soccer, pokračovatel legendárního Sensible Socceru z raných 90. let. Dokonce je za něj zodpovědný stejný vývojář, Jon Hare. A rychlá, obezličkami nezatížená kopaná se konečně brzo podívá mezi širší spektrum hráčů.

zdroj: Archiv

Dosud jste si Sociable Soccer mohli zahrát pouze na zařízeních od Applu skrz službu Apple Arcade, ve druhém kvartálu příštího roku ale vyjde i na počítače, Switch a konzole od Sony a Microsoftu, a to jak na novou, tak na starou generaci (i když ve výčtu poněkud podezřele chybí Xbox One). Oproti té mobilní půjde o vylepšenou verzi včetně lepší grafiky, animací, umělé inteligence a samozřejmě také soupisek.

Přiznám se, že pro mě osobně už éra arkádových čutaček pominula a radši se nechám okouzlit buď spektakulárním divadýlkem série FIFA, nebo propracovanou hratelností eFootball/PES od Konami. Pokud ale fotbalu tolik nedáte, případně byste si chtěli virtuálně zakopat třeba s rodičem, který naposledy hrál Sensible Soccer na Amize, Jon Hare vám příští rok poskytne výborný způsob, jak takové tužby naplnit.