Masivní update Assassin’s Creed Valhalla přináší režim říčních nájezdů

16. 2. 2021 12:15 | Novinky | autor: Patrik Hajda

V rámci právě probíhající sezóny zimního slunovratu (Yule Season) ve hře Assassin's Creed Valhalla se od dnešního dne můžete vydávat na nový typ říčních nájezdů. Ve 13:00 totiž dorazí pěkně vypasený update hry, který kromě nového módu přidá i nové schopnosti a vlastnosti vašeho/vaší Eivora/Eivory, opraví přehršel chyb, vylepší některé prvky hry, vyváží je tak dále.

„Připravte svou bandu jómsvikingů na nový mód s velkou znovuhratelností, který vás vezme do neprobádaných končin Anglie plných příležitostí pro nájezdníky. Havraní klan čekají nová kořist, odměny a výzvy!“ To je vše, co o říčních nájezdech prozrazuje tisková zpráva, takže dál už je to na vás.

Update 1.1.2 dále vaši postavu naučí novým schopnostem – budete s pomocí šípů střílet pasti s omamným práškem, vlastním ramenem rozrážet nepřátele a ničit objekty v cestě a ještě si z plných plic zařvete, což ochromí vaše nepřátele a sami sobě pomůžete k větší síle.

Zároveň je pro vás připravena sada šesti nových skillů, díky kterým po úspěšné vraždě automaticky hodíte nebožáka na rameno, budete mít větší šanci obrat mrtvé lučištníky o šípy, nebo třeba provedete výpad s vlastní lodí.

Update navíc vylepšuje spoustu herních prvků (jsou libo vibrace při rybaření?), řeší mnoho problémů s grafikou, zvukem a animacemi, opravuje úkoly, světové události a vedlejší aktivity, dochází ke změnám v soubojích, umělé inteligenci, foto módu, uživatelském rozhraní i samotném systému. Je toho vážně hromada, kterou se můžete prokousat zde.

Taková nálož změn se neobejde bez pořádné velikosti, proto se nedivte, až vám Assassin's Creed Valhalla začne po obědě stahovat 18,04 GB v případě PC, 19,53 GB na Xboxu Series X/S, 15,27 GB na Xboxu One, 11,18 GB na PlayStationu 5 a nejmíň dat si vyžádá PlayStation 4 s 10,23 GB.

Sezóna zimního slunovratu do hry časem přinese ještě hodnosti vašich jómsvikingů – čím vyšší má váš voják hodnost, tím víc stříbra za něj dostanete, když si ho najme jiný hráč. Kromě toho probíhá festival s novou picí hrou, soutěží lučištníků, pěstním turnajem a dvěma novými úkoly. Účastnit se ale můžete až po dokončení jednoho z příběhů hry (Grantebridgescire či Ledecestrescire). Vrátíte se do Vikingy sužované Anglie? Nebo jste ji ještě ani neopustili?