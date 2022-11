Marvel’s Avengers přichází o mluvčího. Končí kvůli urážlivým tweetům

Šéf designérů Marvel’s Avengers Brian Waggoner končí na pozici mluvčího studia Crystal Dynamics a nebude smět ani veřejně hovořit o jeho projektech. Ve firmě působí od loňského roku, kdy se stal jednou z tváří kooperativní superhrdinské akce.

Styk s veřejností jménem společnosti mu Crystal Dynamics zakazují v návaznosti na starší tweety, které na jeho soukromém účtu objevili fanoušci. Waggoner na Twitteru dával pravidelně průchod nejrůznějším rasistickým, homofobním, ableistickým a dalším názorům diskriminujícím menšinové skupiny. Historie urážlivých tweetů sahá až do roku 2011, většinu příspěvků už vývojář smazal a za své výroky se předevčírem i omluvil.

„Během víkendu vyplavaly na povrch staré tweety, které jsem psal před svým působením v Crystal, omlouvám se a beru a plnou odpovědnost za újmu, kterou jsem způsobil svým sledujícím, komunitě a svým spolupracovníkům,“ uvádí Waggoner v prohlášení na svém Twitteru. „Od té doby jsem se poučil, dospěl a zveřejněný obsah neodpovídá tomu, kým jsem dnes. Pochopím, když mou omluvu nepřijmete kvůli bolesti, kterou jsem způsobil. Budu i nadále naslouchat, učit se a pracovat na sobě.“

It’s incredibly disappointing to see language & views from employees that don't align with our studio values. We apologize to our community & coworkers who are rightfully upset by the content. Brian will no longer be a studio spokesperson or communicating about studio projects. https://t.co/yBWIxwviuL