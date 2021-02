Marvel's Avengers dostanou podporu next-gen konzolí, dorazí i Hawkeye

17. 2. 2021 11:50 | Novinky | autor: Pavel Makal

V září vyšli Marvel's Avengers a skoro bych vám ani neměl za zlé, kdybyste na to už zapomněli. Ambiciózní titul od studia Crystal Dynamics sliboval kontinuální podporu na léta dopředu, hra ale zdaleka nenaplnila prodejní očekávání a dodatečný obsah do hry rozhodně nepřibývá s kadencí, jež by hru udržovala v pozornosti.

Vydavatelství Square Enix ale nyní přichází s informacemi o plánech do budoucna, které by hru zas aspoň na čas mohly osvěžit a třeba jí dodat druhý dech. Už za měsíc, konkrétně 18. března, dostanou Avengers update pro současnou generaci konzolí. Majitelé verzí pro Xbox One a PlayStation 4 se mohou těšit na bezplatnou aktualizaci na novou verzi.

Na Xboxu Series X a PlayStationu 5 hra nově poběží ve 4K, majitelé Series S budou hrát v rozlišení 1440p. Konkrétní informace o frameratu, případně různých nastaveních quality/performance režimů zpráva neuvádí, slibuje ale, že Marvel's Avengers využijí rychlé SSD pro optimalizaci nahrávacích časů a posílený hardware vylepší i celkovou vizuální podobu díky lepším texturám, vykreslovací vzdálenosti a efektům.

Dobrou zprávou je, že váš uložený postup se do nové verze bez problémů přenese a navíc můžete v rámci cross-gen multiplayeru hrát s kamarády, kteří na novou generaci ještě nepřešli.

zdroj: Crystal Dynamics

Spolu s upgradem do hry dorazí také Clint Barton alias Hawkeye ve vlastní příběhové operaci Future Imperfect. Ta naváže na prosincovou misi jeho chráněnky Kate Bishop s názvem Taking AIM. Hawkeye bude pátrat po stopách Nicka Furyho, místo toho ale narazí na nebezpečnou superzbraň a asi si umíte představit, že nás opět čeká záchrana světa.

Bude zajímavé sledovat, zda nový obsah oživí zájem, nebo jestli se Avengers už propadli do hlubin zapomnění.