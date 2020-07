Manor Lords předvádějí, jak by Kingdom Come vypadalo jako strategie

7. 7. 2020 15:00 | autor: Šárka Tmějová

Manor Lords jsou nadcházející realtimovou strategií jediného vývojáře s přezdívkou Slavic Magic, která kombinuje budování realistického středověkého města s masivními taktickými bitvami. Stanete se panovníkem na nově zabraném území, kde začnete s osidlováním malé vesničky, kterou postupem času proměníte v město s opevněním, které budete muset bránit před nájezdy banditů i dobyvačných rivalů.

I přes důraz na realističnost hra není zasazená do konkrétního letopočtu, který by určoval, jaké technologie budete mít k dispozici. Musí vám tak stačit volné vymezení 11. až 15. stoletím někde ve střední až východní Evropě. Stejně jako tehdejší města nevznikala na kostičkované mřížce, i v Manor Lords budete mít svobodu v umisťování jednotlivých staveb a jejich otáčení.

Město by tak mělo růst organicky a postupně, třeba i v závislosti na okolních obchodních stezkách. Slavic Magic věnuje pozornost dobovým detailům: Políčka musíte zvorat párem volů, ovečky pást na loukách a železo skovat v kovárnách… Počítá se se změnou ročních období i počasí, které ovlivní i vaši úrodu. Když vaši poddaní včas nezasejí, čeká je v zimě hladomor, jindy zemi zasáhne morová rána anebo na brány klepe nepřítel.

Válka má být vedle budování města druhou hlavní složkou. Po vzoru série Total War počítejte s velkými bitvami o stovkách až tisících hlav s propracovanými formacemi, systémem morálky, obklíčení či únavy. Svou roli hraje také vybavení a počasí, kterých můžete využít ve svůj prospěch. I malá jednotka dokáže velké věci pod vedením talentovaného velitele.

Skoro se až nechce věřit, že jde o výtvor jediného člověka. Slavic Magic pracuje v Unreal Enginu, pomáhá si využitím motion capture, fotogrammetrie nebo třeba simulacemi destrukce v programu Houdini. Hra díky tomu vypadá opravdu skvěle, zvlášť na poměry pre-alfa verze.

Manor Lords mají vyjít letos na podzim na Steamu v předběžném přístupu. Do plnohodnotného vydání by chtěl Slavic Magic zahrnout množství dalších mechanik pro bitvy a dobývání. Kavalerie, obléhání včetně trebuchet nebo žebříků a také střelný prach by do hry měly přibýt v následujícím roce až dvou v rámci early accessu.