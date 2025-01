Magické jižanské bažiny v South of Midnight ožijí už v dubnu

24. 1. 2025 12:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Chystaná akční adventura z amerického Jihu od studia Compulsion Games se na včerejším Xbox Developer_Direct vytasila s novým příběhovým trailerem (ke zhlédnutí výše) a také s datem vydání. South of Midnight na PC, Xbox Series X/S a do Game Passu zamíří 8. dubna. Pokud si nicméně hru pořídíte v prémiové edici (či v rámci obdobného upgradu v předplatném), můžete se do ní pustit až o pět dní dřív.

V nové upoutávce se hlavní hrdinka Hazel připravuje na příchod hurikánu, který spláchne její rodný dům i s milovanou matkou uvnitř. Hrdinka se tak musí v úvodu vyrovnat s nečekanou ztrátou, ale také s uvědoměním, že jindy bájná magie húdú, o které slýchala jen v pohádkách, opravdu existuje. Jak jí prozradí obří plaz uvězněný ve stromu, sama Hazel je jednou z čarodějek, respektive přadlen, schopných spřádat vlákna reality.

Právě nově nabyté magické schopnosti jí pomohou v pátrání po matce, v boji s nepřáteli v podobě mnoha druhů a forem duchů, ale i s poněkud přízemnějšími záležitostmi, jako jsou zábrany v místech, kudy se dříve dalo projít.

Během svých magických toulek v okolí městečka Prospero se Hazel setká třeba s pavoučí dámou, která si šije šaty z oblečení unesených dětí, ale také se zvláštní nadpřirozenou sovou, která umí měnit svou podobu. V traileru se ukázal také obří slepý aligátor o velikosti celého ostrova.

zdroj: Compulsion Games

South of Midnight bude dle slov svých tvůrců poctou jižanským pohádkám i pevným rodinným vazbám. Hra bude spoléhat na prokreslený emotivní příběh v kombinaci s dynamickou akcí. Dohrání by vám mělo zabrat kolem 10 až 12 hodin.