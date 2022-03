Lost Ark bojuje proti dlouhým frontám. Ban dostal milion botů

Amazon, který se stará o vydání jihokorejského akčního RPG na západě, zablokoval v minulých dnech přes milion účtů v Lost Ark, za nimiž podle společnosti nestáli skuteční hráči, ale roboti. I nadále pracuje na vývoji efektivních nástrojů, které boty účinně rozpoznají a odstraní.

V oficiálním oznámení firma uznává, že v takto velkém množství banů existuje drobná šance, že systém omylem zablokuje i účty, které se nijak neprovinily. Pokud máte podezření, že jde o váš případ, máte se ozvat zákaznické podpoře.

Our team has been hard at work on crafting tools and methods to identify and remove bots from the game. Today (3/4) we will be removing over a million illegitimate accounts that have been determined to be running bots.



Complete details below!https://t.co/SQktz7IM56