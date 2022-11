Listopadová nabídka Game Passu potěší hlavně příznivce adventur

2. 11. 2022 9:40 | Novinky | autor: Pavel Makal

Nový měsíc je tady a spolu s ním samozřejmě i oznámení titulů, které v příštích dnech a týdnech obohatí nabídku předplatného Xbox Game Pass. V pošmourných listopadových dnech se budou radovat především příznivci příběhových her a adventur.

Předplatitelé se mohou těšit třeba na návrat Guybrushe Treepwooda v Return to Monkey Island, který si skrz Game Pass můžete zahrát na PC, Xboxu i v cloudu. Dorazí 8. listopadu. V tentýž den nabídku obohatí také konzolová a PC verze Football Manageru 2023. Pokud máte rozehraný minulý ročník, raději si pospěšte, protože zároveň s příchodem toho nového z nabídky zmizí.

Už příští týden, konkrétně 10. listopadu, dorazí do Game Passu pro konzole akční rogue-like střílečka Vampire Survivors, která je velkým letošním indie miláčkem a teprve nedávno vystoupila z předběžného přístupu.

Velkým lákadlem je adventurní RPG Pentiment od studia Obsidian, které si budete na PC i konzolích a cloudu moct zahrát 15. listopadu, stejně jako sci-fi adventuru Somerville od studia Jumpship, které založil bývalý člen známých Playdead, autorů Limba a Inside. Už dnes si také můžete zahrát kompletní sérii The Walking Dead: New Frontier a The Walking Dead: Michonne od studia Telltale Games.

Poslední dva přírůstky představují spíše drobnější a méně známé tituly, jedním je rubačka The Legend of Tianding, která je dostupná už dnes, na 2D adventuru Ghost Song musíte počkat do čtvrtka. Obě lze hrát na PC, konzolích i přes cloud.