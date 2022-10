Like a Dragon: Ishin! předvádí soubojový systém v dlouhé ukázce z hraní

20. 10. 2022 12:15 | Novinky | autor: Pavel Makal

Sega před časem odhalila své bohaté plány se sérií Like a Dragon (dříve známé jako Yakuza). Kromě plnohodnotného osmého dílu nás čeká i menší dobrodružství Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name a hlavně Like a Dragon: Ishin!, remake staršího historického dílu, který se vůbec poprvé podívá i na západní trhy.

Ishin! vyjde už zkraje příštího roku a na aktuálně probíhající akci TwitchCon v kalifornském San Diegu se hra předvedla patnáctiminutovou ukázkou, ve které se zaměřuje nejen na příběhové momenty, ale hlavně na soubojový systém, speciální schopnosti a nakonec i na poměřování sil s bossem.

Pro veterány série nepředstavuje video žádné větší překvapení, Ishin! nicméně kombinuje boj s mečem a revolverem, kde hlavní hrdina oplývá celou řadou speciálních schopností. Ty sice působí až nadpřirozeným dojmem, to ale není v rámci značky zas až tak neobvyklé a na posekání většího počtu nepřátel určitě přijdou vhod.

Z videa je patrné, že se k vám občas připojí nějací spolubojovníci a samozřejmě kromě běžné potravy pro čepel čas od času budete muset zkřížit meč i se silnějšími protivníky. Znalci jiných dílů série v záběrech určitě poznají vizáž postav, které se objevují v moderní dějové linii, samozřejmě včetně hlavního hrdiny.

Like a Dragon: Ishin! vyjde 21. února příštího roku na PC a současnou i minulou generaci konzolí