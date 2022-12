Lies of P ukazuje zašlou nádheru a děsivé obyvatele Pinocchiova města

20. 12. 2022 15:58 | Novinky | autor: Pavel Makal

Soulsovka Lies of P patřila k nejpříjemnějším překvapením letošního Gamescomu a je zároveň jedním z mých nejočekávanějších titulů příštího roku. Vývojáři z jihokorejského studia Neowiz se teď pochlubili novým videem, které ukazuje nejen zašlou krásu města Krat, ale i jeho děsivé obyvatele a schopnosti hlavního hrdiny, mladého Pinocchia.

V Lies of P nebude nouze o zajímavé a podivné postavy, ať už jde o loutkáře Gepetta, nebo skupinu maskovaných sluhů smrti, kteří zvou Pinocchia do rakve s nápisem „Lhář". Gepetto v nové hře působí zlověstným dojmem a zřejmě právě on stojí za zmarem města, které v době největší slávy obsluhovaly zástupy mechanických bytostí.

Vývojáři slibují, že kromě tradiční souslike hratelnosti budou velkým tahákem procedurální questy a že mechanismus lhaní bude mít ve hře skutečně svou roli. Komplexnější představení si ovšem prozatím nechávají na pozdější termín.

Už v listopadu jsme se dozvěděli, že hra je hotová ze zhruba 70 %, vydání v příštím roce tedy vypadá slibně, i když se v současné době odkladů dá spoléhat jen na máloco a přesný termín neznáme. Hra míří na PC a současnou generaci konzolí.