Lidé na internetu si stěžují, že je hlavní menu Starfieldu příliš strohé

Od minulého týdne brázdí redakce a recenzenti (včetně nás) vesmír očekávaného sci-fi RPG Starfield. A byť jsme všichni vázáni embargem, některým to nedalo, aby si přece jen našli něco ke kritizování. Menší poprask, který nakonec přitáhl pozornost i samotného vedení Bethesdy, způsobil bývalý vývojář Blizzardu, Mark Kern.

„Úvodní obrazovka hry dokáže odhalit, jak moc je uspěchaná a nakolik je tým hrdý na svoji práci. Hlavní nabídka Starfieldu ukazuje buď na šibeniční deadliny a přepracovaný tým, nebo na vývojáře, kterým je všechno jedno,“ komentuje Kern.

The physiognomy of start screens.



The start screen of a game can reveal a lot about how rushed the team was and how much pride they took in their work.



Starfield's start screen either shows hasty shipping deadlines by a passionate team overworked, or a team that didn't care. pic.twitter.com/Ok4gzQ3DVo