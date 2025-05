Letos se možná přece jen GTA dočkáme. Rockstar má pracovat na portu čtyřky pro současný hardware

13. 5. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Rockstar sice posunul vydání očekávaného Grand Theft Auto VI na květen 2026, ale podle dobře informovaného leakera známého jako Tez2 se mezitím může objevit jiný návrat – port GTA IV.

Na fóru GTA napsal, že je v přípravě port čtvrtého GTA pro moderní konzole a mohl by vyjít ještě před koncem roku 2025. Podle něj na to v Rockstaru někdo „nepřímo upozornil“ a spekulace posiluje i nedávné zrušení komunitního módu Liberty City Preservation Project, který se věnoval právě GTA 4.

Tez2 navíc dodává, že pokud zůstanou plány Rockstaru beze změny, dalším portem by mohl být Max Payne 3, který by vyšel až po GTA 4. Obě hry by měly mířit na PS5, Xbox Series X/S a PC, o verzích pro Switch nebo jeho nástupce zatím nic nevíme.

Podle insidera má být port v přípravě alespoň rok, fanoušci by však neměli očekávat přímo remaster. Hra by kromě vyššího framerate a rozlišení neměla obsahovat žádné novinky. Můžeme si ale jít pro příklad vydání Red Dead Redemption loni na PC, kde hra obdržela HDR, 4K rozlišení, podporu širokých monitorů a nastavení vykreslovací vzdálenosti.

Mimochodem o tom, že v Rockstaru kutí nějaké porty či remastery se spekuluje už nějaký ten rok. Ještě před několika lety stejný leaker informoval o tom, že právě remastery GTA IV a Red Dead Redemption Rockstar po fiasku s definitivní edicí GTA Trilogy smetl ze stolu. Může teda příběh bosánského imigranta skutečně ožít na současném hardwaru?