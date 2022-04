Legendární střílečka The House of the Dead se vrací v moderním remaku

22. 4. 2022 12:50 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Sega před dávnými 25 lety vydala první díl akční střílečky The House of the Dead. Hra původně vznikla pro automaty a ovládala se pistolí, ale stejně tak ji bylo možné ovládat běžnějšími periferiemi na domácích zařízeních. V průběhu let vzniklo pět pokračování a nespočet odboček, ale my se teď vracíme na úplný začátek s remakem.

The House of the Dead: Remake se obešel bez účasti Segy a podílela se na něm studia MegaPixel a Forever Entertainment, která v roce 2020 spojila síly a stvořila remake hry Panzer Dragoon. Zkušenosti s omlazováním her by tedy byly.

Remake The House of the Dead vsází na úplně novou grafiku a oldschoolovou hratelnost upravenou pro potřeby moderní doby, tedy například přizpůsobení ovládání dnešním ovladačům. Z hlediska termínů se jedná o žánr on-rails stříleček, kdy neovládáte pohyb postavy a staráte se jen o míření a střílení zástupu nemrtvých.

Hrou se můžete prostřílet sami nebo ve dvou na jedné obrazovce a čeká vás několik různých konců příběhu točícího se okolo agentů a nelidských experimentů. Zavítáte do zbrojnice, kde si odemknete nové zbraně, vyzkoušíte nový mód s hordami nepřátel, prohlédnete si galerii bossů, získáte nějaké achievementy a v případě zájmu využijete i foto mód.

The House of the Dead: Remake vyjde 28. dubna na počítačích a konzolích PlayStation a Xbox. Hra již vyšla před dvěma týdny na Switchi, kde ji recenzenti poměrně strhali za horší ovládání a problémy s výkonem. Tak snad to na ostatních platformách bude lepší.