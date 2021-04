Legendární Pac-Man se po 41 letech vrací v battle royale Pac-Man 99

8. 4. 2021 8:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Na Switchi se před časem začaly objevovat naprosto nečekané hry – ty největší klasiky historie naroubované do žánru battle royale. Že to nemůže fungovat? Pak jste zřejmě nehráli Tetris 99, ve kterém se do posledního hráče snažíte rovnat dílky tetromino a skrze vyčištěné řady je posílat k soupeřům.

Dobrým příkladem je i následný Super Mario Bros. 35, ve kterém jste zase protihráčům posílali houbičky do jejich úrovní (tato hra už je bohužel stažena z obchodu). Obě tyto hry jsou/byly na Switchi zdarma pro všechny předplatitele onlinové služby. A to samé platí i o třetí do party, kterou je Pac-Man 99.

Jak už název napovídá, 99 hráčů se utká v nelítostném boji do posledního přeživšího. V jádru se jedná o starého dobrého Pac-Mana, který loni oslavil své již 40. narozeniny (omlouvám se všem, kteří si najednou připadají strašně staří).

Ale je zde spousta vychytávek souvisejících s žánrem battle royale. Když se například mince obrátí a najednou to budete vy, kdo požírá duchy, kteří vás jinak neúnavně honí, pak každého sežraného ducha pošlete náhodnému soupeři, a ztížíte mu tak jeho vlastní nekonečné požírání kuliček.

Ve své úrovni můžete také sežrat řadu spících duchů, kteří s těmi aktivními utvoří vláček. Tím si dobrovolně ztížíte vlastní hru, ale když pak takový vláček sami sežerete, vyšlete mezi ostatní hráče klidně desítky duchů! A pak jsou tu ještě jiné prvky jako třeba míření na konkrétní hráče, což se šikne ke konci, kdy už vás zbývá jenom pár a jde opravdu do tuhého.

A co je na tom všem vůbec nejlepší? Že na tuhle potenciálně návykovou taškařici nemusíte čekat dlouho. Pac-Man 99 totiž vychází již ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno. Jakou další klasiku byste rádi viděli či tipovali zpracovanou tímto moderním způsobem? Jak vidno, možné už je úplně vše, takže špatné odpovědi neexistují…